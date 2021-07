Super League, il tribunale di Madrid chiede all’Uefa lo stop alle sanzioni contro i club fondatori. Soddisfatti Juve, Barcellona e Real (Di venerdì 30 luglio 2021) I club fondatori della Super Lega possono tirare un sospiro di sollievo. Il tribunale di Madrid ha confermato l’obbligo per l’Uefa di cessare ogni tipo di azione nei confronti della Juventus, del Barcellona e del Real Madrid, le tre squadre che hanno dato il via alla European Super League. Sarà dunque annullato ogni tipo di procedimento disciplinare dell’Uefa nei confronti dei tre club, e saranno inoltre rimosse tutte le penali e le restrizioni imposte agli altri nove ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 luglio 2021) IdellaLega possono tirare un sospiro di sollievo. Ildiha confermato l’obbligo per l’Uefa di cessare ogni tipo di azione nei confronti dellantus, dele del, le tre squadre che hanno dato il via alla European. Sarà dunque annullato ogni tipo di procedimento disciplinare dell’Uefa nei confronti dei tre, e saranno inoltre rimosse tutte le penali e le restrizioni imposte agli altri nove ...

