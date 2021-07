Sunisa Lee | la prima Hmong a vincere un oro alle Olimpiadi Le origini della ginnasta e la sua etnia

Advertising

akhetaton11 : RT @StefanoPelaggi: Oro di Sunisa Lee è stato splendido. @corriere ci dice che l'atleta è di 'origini Hmong, un’etnia cinese' e viene da pi… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Sunisa Lee, l’erede di Biles «Ho sempre gareggiato per il secondo posto, ora ho vinto... - Profilo3Marco : RT @Corriere: Sunisa Lee, l’erede di Biles «Ho sempre gareggiato per il secondo posto, ora ho vinto io» - Sargans2 : RT @StefanoPelaggi: Oro di Sunisa Lee è stato splendido. @corriere ci dice che l'atleta è di 'origini Hmong, un’etnia cinese' e viene da pi… - StefanoPelaggi : Oro di Sunisa Lee è stato splendido. @corriere ci dice che l'atleta è di 'origini Hmong, un’etnia cinese' e viene d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sunisa Lee

E allora è stato il suo momento, quello di, ma anche quello della sua gente, i Hmong dell'America, che possono da oggi vantare il fatto di annoverare nella comunità una medaglia d'oro ...Un passaggio di consegne sofferto dopo il ritito di Simone Biles, messa fuori gioco dallo stress. Non dal punto di vista sportivo, però, visto che è un'altra atleta statunitense, la 18enne, a conquistare l'oro olimpico di ginnastica all - around . Rebeca Andrade del Brasile ha vinto l'argento e la russa Angelina Melnikova il bronzo. Nel fioretto a squadre, l'Italia conquista ...Improvvisamente alla ribalta dopo il ritiro della n.1, l’americana è la prima ginnasta con origini Hmong, un’etnia cinese: il padre in carrozzina, gli infortuni. «Ho sempre gareggiato per il secondo p ...Tokyo, 30 lug. (askanews) - Tutti i riflettori erano per lei, Simone Biles. Ma la fortissima ginnasta statunitense si è dovuta arrendere a un problema psicologico, ritirandosi. E allora è stato il suo ...