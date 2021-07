Suicide Squad, David Ayer ribadisce: "Il mio film non è la versione voluta dallo studio" (Di venerdì 30 luglio 2021) David Ayer non ha accettato passivamente i nuovi commenti alla sua richiesta di mostrare la sua versione di Suicide Squad, offrendo il suo punto di vista su quanto accaduto. David Ayer è ritornato a parlare di Suicide Squad rispondendo a un tweet in cui si dichiarava che, dopo la visione del film di James Gunn, dovrebbe abbandonare l'idea di chiedere la distribuzione della sua versione director's cut. Il regista non ha accettato questo commento e ha dichiarato che il montaggio voluto dallo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 luglio 2021)non ha accettato passivamente i nuovi commenti alla sua richiesta di mostrare la suadi, offrendo il suo punto di vista su quanto accaduto.è ritornato a parlare dirispondendo a un tweet in cui si dichiarava che, dopo la visione deldi James Gunn, dovrebbe abbandonare l'idea di chiedere la distribuzione della suadirector's cut. Il regista non ha accettato questo commento e ha dichiarato che il montaggio voluto...

