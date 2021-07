Suggerimenti su come monitorare l’impianto frenante della tua auto per proteggere te stesso e la tua famiglia (Di venerdì 30 luglio 2021) I freni sono una delle parti più importanti della tua auto. La sicurezza della tua famiglia dipende dalla corretta manutenzione dei tuoi freni, poiché una delle principali cause di incidenti mortali è l’usura o il deterioramento dei freni. La buona notizia è che puoi imparare ed essere in grado di capire se i tuoi freni hanno bisogno di attenzione in diversi modi: Controllo del livello del liquido dei freni Tenere d’occhio i livelli del liquido dei freni è uno dei controlli più importanti che ogni proprietario di auto dovrebbe effettuare. Il primo passo è individuare il serbatoio del fluido. Puoi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021) I freni sono una delle parti più importantitua. La sicurezzatuadipende dalla corretta manutenzione dei tuoi freni, poiché una delle principali cause di incidenti mortali è l’usura o il deterioramento dei freni. La buona notizia è che puoi imparare ed essere in grado di capire se i tuoi freni hanno bisogno di attenzione in diversi modi: Controllo del livello del liquido dei freni Tenere d’occhio i livelli del liquido dei freni è uno dei controlli più importanti che ogni proprietario didovrebbe effettuare. Il primo passo è individuare il serbatoio del fluido. Puoi ...

