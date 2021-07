Stress test | BCE | risultati dimostrano tenuta banche area euro

(Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Idelloche il sistema bancario dell’è resiliente in uno scenario macroeconomico impegnativo“. Lo afferma la BCE commentando i dati della simulazione su 50 grandipee resi noti dall’Eba. La BCE rileva ladel settore bancario dell’, con il coefficiente di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1) delle 89partecipanti all’esercizio allargato che si ridurrebbe in media di 5,2 punti ...

I risultati dello"dimostrano che il sistema bancario dell'area euro è resiliente in uno scenario macroeconomico impegnativo ". Lo afferma la BCE commentando i dati della simulazione su 50 grandi banche ...I risultati degli"sono coerenti con il Capital Plan inviato alla Bce il 29 gennaio 2021 che prevede un'operazione di rafforzamento patrimoniale di 2,5 miliardi di euro". Lo afferma Banca Mps in una nota ...(Teleborsa) - I risultati dello stress test "dimostrano che il sistema bancario dell'area euro è resiliente in uno scenario macroeconomico impegnativo". Lo afferma la BCE commentando i dati ...Nello scenario avverso l'istituto senese si ritroverebbe con un capitale negativo. Bene Intesa Sp, Unicredit, Mediobanca e Banco Bpm ...