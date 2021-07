Advertising

Coninews : S-P-E-T-T-A-C-O-L-A-R-E! ?? Lucilla #Boari è BRONZOOOOOO! Medaglia storica per il tiro con l'arco femminile italian… - Gazzetta_it : #Arco Storica #Boari: è di bronzo! Prima donna a medaglia nell’individuale #Tokyo2020 - DaSportBlog : ???? Prima storica medaglia dell'Italia nell'#arco femminile #boari #tokyo2020 #OlimpiadiTokyo2020 - SerPippo : RT @Coninews: S-P-E-T-T-A-C-O-L-A-R-E! ?? Lucilla #Boari è BRONZOOOOOO! Medaglia storica per il tiro con l'arco femminile italiano e ventes… - ReBeCCa_L_95 : RT @vitasportivait: #Tokyo2020 | #Archery ???? BRONZOOOOOOO?? Lucilla #Boari ???? batte 6-1 MacKenzie Brown ???? e conquista la prima storica me… -

Ultime Notizie dalla rete : Storica Boari

SPORT Canottaggio, Rodini - Cesarini medaglia d'oronel... Chi è LucillaLa ventiquattrenne mantovana non è alla prima esperienza ai Giochi : ha già partecipato, ma con più scarsi ...La gara ?tira per seconda e comincia con un 9, ma divide i due punti del primo set con Brown. Nel quarto sbaglia la seconda freccia, ma chiude con un 10 e conquista unamedaglia. Leggi ...Lucilla Boari è medaglia di bronzo. A sorpresa, nel giorno in cui l’Italia rischiava di rimanere a secco di medaglie ai Giochi di Tokyo, è arrivata la clamorosa gara dell’arciera 24enne di Mantova, ca ...Lucilla Boari scrive una pagina indelebile della storia del tiro con l'arco italiano e regala al settore femminile azzurro la prima medaglia ai Giochi Olimpici. La 24enne mantovana, dopo aver pagato d ...