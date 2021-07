Stefania Orlando | terribile affronto | è guerra con Roncato

(Di venerdì 30 luglio 2021)torna nuovamente a confronto con l’ex marito Andreache non perde occasione per screditarla L’ex marito di, l’attore Andrea, torna a parlare dell’ex gieffina in tono poco romantici. Al settimanale Nuovo,ha ritenuto sbagliato prendersi le colpe per la fine del matrimonio avvenuta nel 1999, due anni dopo la L'articolo proviene da Inews.it.

Molti personaggi famosi si sono esposti sulla vicenda, dichiarandosi a favore di uno o dell'altro ex gieffino, tra cui anche. Ma nelle ultime ore è arrivato anche il commento di Alba ...L'attore 74enne è al veleno contro. Sulle pagine di Nuovo senza alcuna riserva sottolinea: 'Ma quale curriculum… In 20 anni ha venduto solo materassi !'. Roncato ritiene di ...Stefania Orlando torna nuovamente a confronto con l'ex marito Andrea Roncato che non perde occasione per screditarla ...Andrea Roncato non ha ancora seppellito l’ascia di guerra, torna a parlare della sua ex moglie e lo fa rivolgendo alla bionda 54enne parole non ...