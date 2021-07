Stato di emergenza rinnovato, dura di più anche la patente (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Governo ha prorogato lo stato di emergenza a causa della pandemia fino al prossimo 31 dicembre 2021. Non più al 31 luglio. Lo spostamento di questa data porta anche lo spostamento di scadenze a partire da quelle per la patente. Prorogare lo stato di emergenza, che è attivo dal 31 gennaio 2020 e non può essere portato oltre i due anni, serve a portare a termine la campagna vaccinale con gli approvvigionamenti e la gestione delle somministrazioni pensando anche all’eventuale terza dose. Fino a fine anno si possono fare interventi con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge. Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Governo ha prorogato lo stato di emergenza a causa della pandemia fino al prossimo 31 dicembre 2021. Non più al 31 luglio. Lo spostamento di questa data porta anche lo spostamento di scadenze a partire da quelle per la patente. Prorogare lo stato di emergenza, che è attivo dal 31 gennaio 2020 e non può essere portato oltre i due anni, serve a portare a termine la campagna vaccinale con gli approvvigionamenti e la gestione delle somministrazioni pensando anche all’eventuale terza dose. Fino a fine anno si possono fare interventi con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge.

