Stadio Franchi, riqualificazione: Comune ha scelto Commissione che scelga miglior progetto (Di venerdì 30 luglio 2021) Il sindaco ricorda inoltre il fondamentale apporto della Fondazione CR Firenze e di Banca Intesa Sanpaolo per l'attuazione del concorso e li ringrazia per il sostegno in questa iniziativa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 30 luglio 2021) Il sindaco ricorda inoltre il fondamentale apporto della Fondazione CR Firenze e di Banca Intesa Sanpaolo per l'attuazione del concorso e li ringrazia per il sostegno in questa iniziativa L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fran_rom_corr : RT @DarioNardella: Abbiamo nominato oggi la giuria che sceglierà il vincitore del concorso internazionale per il progetto di rinnovamento d… - FirenzePost : Stadio Franchi, riqualificazione: Comune ha scelto Commissione che scelga miglior progetto - giobettarini : RT @DarioNardella: Abbiamo nominato oggi la giuria che sceglierà il vincitore del concorso internazionale per il progetto di rinnovamento d… - DarioNardella : Una donna presidente e una donna vicepresidente per una commissione chiamata ad un compito storico e sfidante. Gr… - DarioNardella : Abbiamo nominato oggi la giuria che sceglierà il vincitore del concorso internazionale per il progetto di rinnovame… -