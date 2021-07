Stadi Green ma senza pass (Di venerdì 30 luglio 2021) Paolo Franci Se non fosse drammaticamente reale per il nostro pallone, pensare a un classico di Totò e Peppino o Troisi - Benigni - Non ci resta che piangere, è un titolo perfetto - sarebbe un attimo. ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Paolo Franci Se non fosse drammaticamente reale per il nostro pallone, pensare a un classico di Totò e Peppino o Troisi - Benigni - Non ci resta che piangere, è un titolo perfetto - sarebbe un attimo. ...

Advertising

vivere_sardegna : Preziosi: “Il calcio rischia di fallire. Stadi aperti per chi ha il green pass” - FRANCESCOASROM7 : @Palazzo_Chigi Mi Raccomando Domani Accettate La Riapertura Degli Stadi Al 100% Oppure Al 50 % Agli Spettatori Muni… - albertotozzi3 : RT @danygin74: @molumbe @MATTE1973S Anche i vaccinati con green pass, faranno tampone se vogliono accedere a Stadi ed eventi. Quindi green… - Cucciolina96251 : RT @marifcinter: Scaroni: 'Gli stadi vanno riaperti al 100%, come Inghilterra, Francia e Spagna: penso che green pass sia una garanzia suff… - ferraiolia : RT @marifcinter: Scaroni: 'Gli stadi vanno riaperti al 100%, come Inghilterra, Francia e Spagna: penso che green pass sia una garanzia suff… -