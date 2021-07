Sposati da 22 anni, lei decide di mettere delle telecamere in casa: cosa scopre (Di venerdì 30 luglio 2021) Ha tentato di avvelenarla giorno per giorno. Therese Kozlowski aveva notato che ogni volta che suo marito Brian, di 22 anni, le preparava il caffè lei stava male, così ha deciso di installare una telecamera di sicurezza che ha mostrato quello che accadeva in cucina. La donna si è accorta che tutte le volte il marito aggiungeva qualcosa al caffè e lo ha denunciato. Therese mettendo le telecamere nella loro abitazione a Macomb Township, nel Michigan, si è resa conto che il marito aggiungeva quello che poi si è rivelato essere antistaminico. Dal 2018, per mesi, giorno per giorno, ha provato ad avvelenarla in attesa di avere la ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 30 luglio 2021) Ha tentato di avvelenarla giorno per giorno. Therese Kozlowski aveva notato che ogni volta che suo marito Brian, di 22, le preparava il caffè lei stava male, così ha deciso di installare una telecamera di sicurezza che ha mostrato quello che accadeva in cucina. La donna si è accorta che tutte le volte il marito aggiungeva qualal caffè e lo ha denunciato. Therese mettendo lenella loro abitazione a Macomb Township, nel Michigan, si è resa conto che il marito aggiungeva quello che poi si è rivelato essere antistaminico. Dal 2018, per mesi, giorno per giorno, ha provato ad avvelenarla in attesa di avere la ...

