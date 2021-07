Spinazzola fissa l'obiettivo: 'Spero di rientrare a novembre. Mou? Persona vera e tosta' (Di venerdì 30 luglio 2021) Ha interrotto le (brevi) vacanze a Forte dei Marmi per tornare a Foligno, dove è stato premiato dal sindaco della sua città. L'occasione è stata utile, per Leonardo Spinazzola, per parlare del suo ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 luglio 2021) Ha interrotto le (brevi) vacanze a Forte dei Marmi per tornare a Foligno, dove è stato premiato dal sindaco della sua città. L'occasione è stata utile, per Leonardo, per parlare del suo ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @Gazzetta_it: Spinazzola fissa l'obiettivo: '#Mou mi aspetta, non vedo l'ora. Spero di rientrare a novembre' #AsRoma - Gazzetta_it : Spinazzola fissa l'obiettivo: '#Mou mi aspetta, non vedo l'ora. Spero di rientrare a novembre' #AsRoma - UBrignone : RT @sportmediaset: Le notizie del giorno ?? ?? Tokyo 2020 al via, cerimonia d'apertura emozionante ma particolare - sportmediaset : Le notizie del giorno ?? ?? Tokyo 2020 al via, cerimonia d'apertura emozionante ma particolare… - infoitsport : Roma, Spinazzola fissa i tempi del rientro: 'Tornerò a novembre' - Sportmediaset -