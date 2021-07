Spari contro l'ex socio: consigliere leghista arrestato per tentato omicidio (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono scattati i domiciliari per Gaetano Aronica, il consigliere comunale di Licata che mercoledì scorso, al culmine di una lite, ha aperto il fuoco contro il suo ex socio in ... Leggi su today (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono scattati i domiciliari per Gaetano Aronica, ilcomunale di Licata che mercoledì scorso, al culmine di una lite, ha aperto il fuocoil suo exin ...

Advertising

marrocco52 : RT @romatoday: Spari contro l'ex socio: consigliere leghista arrestato per tentato omicidio - romatoday : Spari contro l'ex socio: consigliere leghista arrestato per tentato omicidio - PalermoToday : Spari contro l'ex socio: consigliere leghista arrestato per tentato omicidio - Today_it : Spari contro l'ex socio: consigliere leghista arrestato per tentato omicidio - pierluigibertol : Tentato omicidio a Licata, arrestato consigliere comunale Eletto in consiglio da civico in lista Lega, spari contro socio -

Ultime Notizie dalla rete : Spari contro Spari contro l'ex socio: consigliere leghista arrestato per tentato omicidio Sono scattati i domiciliari per Gaetano Aronica, il consigliere comunale di Licata che mercoledì scorso, al culmine di una lite, ha aperto il fuoco contro il suo ex socio in ...

L'onore, le corna e la sparatoria con due feriti in via Brigata Aosta: definitive tre condanne Spari in via Brigata Aosta - foto degli arrestati 'Il commando - si legge ancora nella sentenza - ... Quest'ultimo armato ed istigato dal padre Francesco, esplose quattro colpi di arma da fuoco contro ...

Spari contro l'ex socio: consigliere leghista arrestato per tentato omicidio Today.it Spari contro l'ex socio: consigliere leghista arrestato per tentato omicidio Sono scattati i domiciliari per Gaetano Aronica, il consigliere comunale di Licata che mercoledì scorso, ale di una lite, ha aperto il fuoco contro il suo socio in affari ...

Per il giudice: «C'è pericolo che commetta altri reati simili» Il 48enne Gaetano Aronica, eletto nel 2018 nella lista Lega noi con Salvini, ieri ha sparato quattro colpi di pistola contro il suo socio di 71 anni. Il movente sarebbe un contenzioso nella gestione d ...

Sono scattati i domiciliari per Gaetano Aronica, il consigliere comunale di Licata che mercoledì scorso, al culmine di una lite, ha aperto il fuocoil suo ex socio in ...in via Brigata Aosta - foto degli arrestati 'Il commando - si legge ancora nella sentenza - ... Quest'ultimo armato ed istigato dal padre Francesco, esplose quattro colpi di arma da fuoco...Sono scattati i domiciliari per Gaetano Aronica, il consigliere comunale di Licata che mercoledì scorso, ale di una lite, ha aperto il fuoco contro il suo socio in affari ...Il 48enne Gaetano Aronica, eletto nel 2018 nella lista Lega noi con Salvini, ieri ha sparato quattro colpi di pistola contro il suo socio di 71 anni. Il movente sarebbe un contenzioso nella gestione d ...