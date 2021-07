Sparatoria Licata: arrestato consigliere comunale Lega che ha ferito socio in affari (Di venerdì 30 luglio 2021) E' finito ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio l'imprenditore di Licata di 48 anni, Gateano Aronica - consigliere comunale della Lega letto da civico con la lista 'Lega noi con Salvini' - ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) E' finito ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio l'imprenditore didi 48 anni, Gateano Aronica -dellaletto da civico con la lista 'noi con Salvini' - ...

