Spada: "Ospina? Futuro a Napoli" (Di venerdì 30 luglio 2021) Spada: "Ospina? Futuro a Napoli, sia per volontà del club che del calciatore. Meret non ha ancora dimostrato di poter fare 38 partite" A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete", è intervenuto Federico Spada, agente, per parlare del Napoli, di Ospina, Meret e di altro. Queste el sue parole: SU Ospina E MERET "Ospina è stato il miglior portiere della Copa America, ha fatto una grande stagione comunque anche a Napoli giocando la metà delle partite. Mi sembra assurdo che il ...

