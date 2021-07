Sos personale nei ristoranti? Cameriere ‘Covid free’ mestiere per rimettersi in gioco (Di venerdì 30 luglio 2021) Sos camerieri, una delle professioni più sottovalutate ma in cui si nascondono le chiavi per avere successo nella vita. A patto, però, che siano muniti di Green pass. È quanto emerge dalla ricerca dell’Osservatorio Evolution Forum condotta da Gianluca Spadoni, analizzando un panel di oltre 1.200 partecipanti al forum, uomini e donne compresi tra i 18 e 55 anni, sparsi in tutta Italia. Nelle ultime settimane, infatti, è salito alla ribalta l’allarme lanciato da operatori turistici e ristoratori sull’assenza di personale stagionale da impiegare nell’estate della ripartenza post-pandemia, cui si è aggiunto l’obbligo di Green pass a partire dal 6 agosto. Per Federalberghi, ad ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 luglio 2021) Sos camerieri, una delle professioni più sottovalutate ma in cui si nascondono le chiavi per avere successo nella vita. A patto, però, che siano muniti di Green pass. È quanto emerge dalla ricerca dell’Osservatorio Evolution Forum condotta da Gianluca Spadoni, analizzando un panel di oltre 1.200 partecipanti al forum, uomini e donne compresi tra i 18 e 55 anni, sparsi in tutta Italia. Nelle ultime settimane, infatti, è salito alla ribalta l’allarme lanciato da operatori turistici e ristoratori sull’assenza distagionale da impiegare nell’estate della ripartenza post-pandemia, cui si è aggiunto l’obbligo di Green pass a partire dal 6 agosto. Per Federalberghi, ad ...

Advertising

italiaserait : Sos personale nei ristoranti? Cameriere ‘Covid free’ mestiere per rimettersi in gioco - Leonessa121 : @Emilystellaemi2 @CalvaresiRomina @ritadallachiesa @enpaonlus Emily io andrò in galera ho telefonato al responsabil… -