Sorrento ha un nuovo brand: ecco l'iniziativa che rilancia il turismo (Di venerdì 30 luglio 2021) Il "Modello Sorrento" prende piede: presentato il nuovo logo della città campana a Roma. L'iniziativa per contrastare gli effetti nefasti della pandemia Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 luglio 2021) Il "Modello" prende piede: presentato illogo della città campana a Roma. L'per contrastare gli effetti nefasti della pandemia

Turismo: nasce il nuovo brand 'Sorrento aspetta te'

Sorrento ha un nuovo brand: ecco l'iniziativa che rilancia il turismo Istituzionalità, location di tutto rispetto e profonda convinzione nella propria unicità: ieri a Roma, presso l'Associazione Stampa Estera in Italia, è stato presentanto il nuovo brand " Sorrento aspetta te ". Un lancio in piena regola che ha coinvolto anche il ministro del Sud e per la Coesione terriotirale: l'onorevole Mara Carfagna ci ha tenuto ad inviare un messaggio ...

