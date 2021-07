Sollevamento pesi | Olimpiadi Tokyo Asian News International | “Hou Zhihui richiamata per un controllo antidoping” | ma è una fake news

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 luglio 2021) Nell’epoca dell’informazione digitale a tutto spiano, non è impossibile che possa girare all’impazzata una notizia che, dopo le dovute smentite, non si riveli più così vera e scioccante come nel momento in cui è complicato. Accade anche durante ledi, con i media indiani che hanno dato il la ad un tam-tam mediatico esauritosi in poche ore. L’agenzia stampaaveva rilanciato nelle scorse ore una indiscrezione riguardante la gara di49 chilogrammi, vinta dalla cinese Houcon un ...