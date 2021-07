Soldi per chi si farà il vaccino per promuovere la campagna vaccinale. I dettagli (Di venerdì 30 luglio 2021) I Governi non sanno più cosa inventarsi per spingere la popolazione a vaccinarsi contro il covid e dall’America arriva una soluzione estrema: pagare chi decide di sottoporsi a vaccinazione. Gli incentivi In West Virginia il Governatore Jim Justice ha indetto una lotteria per incentivare, come si legge sul sito del Governo: nuova lotteria di incentivi per i vaccini che inizierà il 20 giugno e durerà fino al 4 agosto. L’omaggio includerà un primo premio di $ 1,588 milioni, un secondo premio di $ 588.000, borse di studio complete a qualsiasi istituto di istruzione superiore in West Virginia, camion personalizzati, vacanze nei fine settimana nei parchi statali, licenze di caccia ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 30 luglio 2021) I Governi non sanno più cosa inventarsi per spingere la popolazione a vaccinarsi contro il covid e dall’America arriva una soluzione estrema: pagare chi decide di sottoporsi a vaccinazione. Gli incentivi In West Virginia il Governatore Jim Justice ha indetto una lotteria per incentivare, come si legge sul sito del Governo: nuova lotteria di incentivi per i vaccini che inizierà il 20 giugno e durerà fino al 4 agosto. L’omaggio includerà un primo premio di $ 1,588 milioni, un secondo premio di $ 588.000, borse di studio complete a qualsiasi istituto di istruzione superiore in West Virginia, camion personalizzati, vacanze nei fine settimana nei parchi statali, licenze di caccia ...

