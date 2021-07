Sky punta Conte come ospite per la nuova stagione (Di venerdì 30 luglio 2021) Antonio Conte è rimasto – almeno per il momento – senza panchina dopo l’esperienza degli ultimi due anni all’Inter, ma per la prossima stagione potrebbe trovare un “ingaggio” diverso, diventando l’ospite più prestigioso di Sky per il 2021/22. Lo scrive Il Corriere della Sera, ricordando che il tecnico è stato accostato a varie panchine, tra L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) Antonioè rimasto – almeno per il momento – senza panchina dopo l’esperienza degli ultimi due anni all’Inter, ma per la prossimapotrebbe trovare un “ingaggio” diverso, diventando l’più prestigioso di Sky per il 2021/22. Lo scrive Il Corriere della Sera, ricordando che il tecnico è stato accostato a varie panchine, tra L'articolo

Advertising

annispino : RT @CalcioFinanza: #Sky punta Antonio #Conte come ospite per la nuova stagione - LuigiBevilacq17 : RT @CalcioFinanza: #Sky punta Antonio #Conte come ospite per la nuova stagione - sportli26181512 : #Media #Notizie Sky punta Conte come ospite per la nuova stagione: Antonio Conte è rimasto – almeno per il momento… - InterCM16 : RT @CalcioFinanza: #Sky punta Antonio #Conte come ospite per la nuova stagione - CalcioFinanza : #Sky punta Antonio #Conte come ospite per la nuova stagione -