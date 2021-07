Simone Biles | Naomi Osaka e quella sensazione di ‘avere il peso del mondo sulle spalle’

(Di venerdì 30 luglio 2021) Vittorie e medaglie sono il risultato di allenamento, disciplina, fatica, rinunce. A volte il prezzo della vittoria è più alto della soddisfazione per la vittoria stessa. Si può immaginare che atlete che si ritirano, come– o che vengono sorprendentemente sconfitte, come– abbiano buoni motivi per farlo, non sempre comprensibili da fuori. Provo a fare qualche riflessione sugli aspetti prettamente psicologici che portano alla rinuncia. Aspetti che evidentemente sono molteplici, alcuni a breve, altri a media, altri ancora a lunga distanza dalla decisione finale di interrompere il percorso per cui si ...

L'atleta statunitense ha descritto in un post su Instagram il disturbo che l'ha bloccata: un blocco mentale in cui non si distingue più l'alto dal basso