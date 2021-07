Silvio Orlando senza pudore: "Voglio fare sesso con Sharon Stone" (Di venerdì 30 luglio 2021) GIFFONI - Silvio Orlando ha aperto lo scrigno delle sue ferite personali per condividerle con i ragazzi del Giffoni Festival, che domani chiude i battenti dell'edizione 50Plus. L'attore, che si divide in due alla Mostra del Cinema di Venezia (Il bambino nascosto e Ariaferma), ha anticipato speranze e delusioni. L'ultima grande gioia della tua carriera? «È arrivata proprio al Lido per la prima mondiale di The Young Pope, con una standing ovation internazionale in sala». Nella sua ultima visita a Giffoni aveva espresso il desiderio di recitare con Sharon Stone e lo aveva realizzato sul set di Sorrentino. Felice? ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 30 luglio 2021) GIFFONI -ha aperto lo scrigno delle sue ferite personali per condividerle con i ragazzi del Giffoni Festival, che domani chiude i battenti dell'edizione 50Plus. L'attore, che si divide in due alla Mostra del Cinema di Venezia (Il bambino nascosto e Ariaferma), ha anticipato speranze e delusioni. L'ultima grande gioia della tua carriera? «È arrivata proprio al Lido per la prima mondiale di The Young Pope, con una standing ovation internazionale in sala». Nella sua ultima visita a Giffoni aveva espresso il desiderio di recitare cone lo aveva realizzato sul set di Sorrentino. Felice? ...

