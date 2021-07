"Siete poco caste". Attacco del teologo islamico contro le pallavoliste (Di venerdì 30 luglio 2021) Il teologo in questione, Ihsan Senocak, gode di un vasto seguito sui social e i suoi commenti registrano sempre migliaia di "mi piace" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 luglio 2021) Il teologo in questione, Ihsan Senocak, gode di un vasto seguito sui social e i suoi commenti registrano sempre migliaia di "mi piace"

Advertising

marple2021 : RT @intuslegens: Il fatto che si possa anche solo pronunciare #governomilitare indica a che degrado siete arrivati. Poco tempo fa ci insult… - Maxxxibb3 : RT @gustinicchi: Siete pronti??? Fra poco anche in Italia “consiglieranno” la terza dose, poi la quarta, quindi la quinta, per arrivare a… - Liccardina : RT @DBking85: Il Bacio di Klimt raccontato da D.B.. Anche se siete in vacanza dura poco, una piccola perla d’arte ??.. #DBArte #BaroArte #… - andreapistoni : RT @intuslegens: Il fatto che si possa anche solo pronunciare #governomilitare indica a che degrado siete arrivati. Poco tempo fa ci insult… - DBking85 : RT @DBking85: Il Bacio di Klimt raccontato da D.B.. Anche se siete in vacanza dura poco, una piccola perla d’arte ??.. #DBArte #BaroArte #… -