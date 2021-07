Advertising

wonderxverss : brie postando o poster de shang chi ?? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: la featurette dedicata alle arti marziali e un nuovo poster… - nctfavz : era pra ele ser o shang chi infernoooo - Stay_Nerd : Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: dopo il trailer ecco il nuovo poster ufficiale - UniMoviesBlog : #ShangChielaLeggendadeiDieciAnelli Un nuovo poster ed una featurette -

Ultime Notizie dalla rete : Shang Chi

Per vedere il filme la Leggenda dei Dieci Anelli bisognerà attendere fino a settembre e una nuova featurette mostra le origini della storia e l'uso delle arti marziali nel progetto. Nel video i protagonisti,...Marvel Studios ha pubblicato un nuovo poster e un video featurette dietro le quinte die la Leggenda dei Dieci Anelli . Il video mostra diverse scene ricche di azione oltre ad alcuni spezzoni d'intervista di Kevin Feige, Simu Liu, Awkwafina e il regista Destin Daniel Cretton.Una featurette di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli dà spazio alle origini della storia e al mondo delle arti marziali. Per vedere il film Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli bisognerà att ...I Marvel Studios hanno diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale dedicato al film interpretato da Simu Liu, in arrivo al cinema a settembre.