Shakira rischia il carcere, la cantante finisce a processo: l'accusa è pesante (Di venerdì 30 luglio 2021) Guai pesanti per Shakira, la cantante colombiana rischia il carcere e l'accusa è molto pesante. Presto potrebbe finire a processo. Shakira a processo, rischia il carcere: cosa è successo Secondo il giudice spagnolo Marco Juberias, Shakira avrebbe evaso 14,5 milioni di euro di tasse tra il 2012 e il 2014 e ci sarebbero tutte le condizioni per processarla per frode. Per Juberias infatti ci sono «prove a sufficienza per determinare il crimine» contro la cantante che già nel ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 30 luglio 2021) Guai pesanti per, lacolombianaile l'è molto. Presto potrebbe finire ail: cosa è successo Secondo il giudice spagnolo Marco Juberias,avrebbe evaso 14,5 milioni di euro di tasse tra il 2012 e il 2014 e ci sarebbero tutte le condizioni per processarla per frode. Per Juberias infatti ci sono «prove a sufficienza per determinare il crimine» contro lache già nel ...

Advertising

laregione : Shakira rischia il processo per frode fiscale - Affaritaliani : Shakira rischia il carcere: a processo per evasione fiscale - _DAGOSPIA_ : SHAKIRA A PROCESSO IN SPAGNA PER AVER EVASO 14,5 MILIONI DI EURO DI TASSE: RISCHIA IL CARCERE...… -