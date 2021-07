Shakira | «Ai miei figli insegno la gentilezza Il lusso? È avere il tempo di guardare il cielo»

Advertising

napolista : A Repubblica: «Ai ragazzi spiego che c’è un duro lavoro dietro ogni cosa, che devono impegnarsi se fanno i compiti… - margiotta982 : RT @repubblica: Shakira: 'Celebriamo la vita con la musica. Ai miei figli insegno la gentilezza' - angiuoniluigi : RT @repubblica: Shakira: 'Celebriamo la vita con la musica. Ai miei figli insegno la gentilezza' - aldoceccarelli : RT @repubblica: Shakira: 'Celebriamo la vita con la musica. Ai miei figli insegno la gentilezza' - repubblica : Shakira: 'Celebriamo la vita con la musica. Ai miei figli insegno la gentilezza' -

Ultime Notizie dalla rete : Shakira miei

La Repubblica

Qui sotto testo e traduzione del nuovo singolo di, Don't Wait Up . [Verse 1] Do you ... up, up, ah Ricordi come abbiamo illuminato la stanza? E come ti sentivi prima di incontrare tutti i...E durante il giorno, invece, metteva le canzoni di". Il primo approccio vero e proprio ce l'... Non ho vissuto un'infanzia come icompagni di classe. Non andavo quasi mai a giocare dagli ...Sorriso da bambina, Shakira si accarezza la lunga chioma da principessa Disney che forse è la sua coperta di Linus. Vestitino a fiori, collegata via Zoom da Miami, parla del nuovo singolo, Don't wait ...La cantante colombiana a 44 anni è ancora la donna dei record e per l'estate 2021 ha pubblicato il nuovo singolo 'Don't wait up' ...