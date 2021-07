Sfiora il Jackpot milionario del Superenalotto | ma si consola con un ' 5' da 21mila euro

Advertising

EEstrazioni : #SUPERENALOTTO ultima estrazione della settimana senza ' 6 ',centrati cinque '4stella' da oltre 48mila euro e cinqu… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfiora Jackpot

Corriere Adriatico

FANO -ilda 60 milioni ma ha comunque tanti motivi per consolarsi. Cinque numeri in una giocata al SuperEnalotto , quelli giusti, hanno fruttato quasi 21.000 euro a un affezionato cliente del ...Segue poi il Superenalotto oggi mette in palio unchei 60 milioni di euro, che potrebbe cambiare la propria vita. Investendo appena 1 euro o poco più sulle proprie cifre fortunate, si ...FANO – Sfiora il Jackpot da 60 milioni ma ha comunque tanti motivi per consolarsi. Cinque numeri in una giocata al SuperEnalotto, quelli giusti, hanno fruttato quasi 21.000 euro a ...Ancora tantissime le vincite al Lotto nelle ultime ore, con l'estrazione del 22 luglio che ha regalato tantissimi premi anche consistenti ...