Settore auto, da lunedì al via il nuovo ecobonus (Di venerdì 30 luglio 2021) Partono lunedì i nuovi incentivi per l'acquisto di auto ecologiche previsti dal decreto Sostegni bis. Dal 2 agosto alle 10 sarà possibile prenotare sulla piattaforma del ministero dello Sviluppo ...

