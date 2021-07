Sestili: "Il Governo imponga il vaccino o in autunno rischiamo di nuovo 300 morti al giorno" (Di venerdì 30 luglio 2021) “Il Governo deve convincere la gente a vaccinarsi, con le buone o con le cattive. Altrimenti tra due mesi avremo nuovamente le terapie intensive intasate e il numero dei morti covid tornerà sui 300 al giorno”. Non è affatto finita e potrebbe tornare tutto identico a prima. Il fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook “Coronavirus: Dati e analisi scientifiche”, ha seguito l’andamento dell’epidemia fin dagli inizi. A quegli inizi di marzo 2020, quando il bollettino segnava numeri a tre cifre alla voce decessi, potremmo tornare con questa quarta ondata, attualmente in corso. La Francia è stata tra i primi paesi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 luglio 2021) “Ildeve convincere la gente a vaccinarsi, con le buone o con le cattive. Altrimenti tra due mesi avremo nuovamente le terapie intensive intasate e il numero deicovid tornerà sui 300 al”. Non è affatto finita e potrebbe tornare tutto identico a prima. Il fisico Giorgio, fondatore della pagina Facebook “Coronavirus: Dati e analisi scientifiche”, ha seguito l’andamento dell’epidemia fin dagli inizi. A quegli inizi di marzo 2020, quando il bollettino segnava numeri a tre cifre alla voce decessi, potremmo tornare con questa quarta ondata, attualmente in corso. La Francia è stata tra i primi paesi ...

Advertising

HuffPostItalia : Sestili: 'Il Governo imponga il vaccino o in autunno rischiamo di nuovo 300 morti al giorno' - zazoomblog : Sestili: Il Governo imponga il vaccino o in autunno rischiamo di nuovo 300 morti al giorno - #Sestili: #Governo… - anna_mitica : Sestili: 'Il Governo imponga il vaccino o in autunno rischiamo di nuovo 300 morti al giorno. Il green pass è sicura… - CabriniGirl : RT @HuffPostItalia: Sestili: 'Il Governo imponga il vaccino o in autunno rischiamo di nuovo 300 morti al giorno' - Leaderdelsettor : RT @HuffPostItalia: Sestili: 'Il Governo imponga il vaccino o in autunno rischiamo di nuovo 300 morti al giorno' -