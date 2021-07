Serie tv Netflix ad agosto 2021, da La Direttrice al nuovo reality di Marie Kondo (Di venerdì 30 luglio 2021) L’offerta di Serie tv Netflix ad agosto 2021 si riempie con la nuova dramedy di Sandra Oh, La Direttrice, che la vedo in un ruolo inedito, e un altro reality di Marie Kondo, la scrittrice e guru dell’ordine che aveva incanto tutti qualche anno fa con i suoi consigli di economia domestica. Ecco quindi la lista di Serie tv Netflix ad agosto 2021 da non perdere. Si parte il 4 agosto con la seconda stagione di Control Z, teen drama messicano che segue le vicende di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) L’offerta ditvadsi riempie con la nuova dramedy di Sandra Oh, La, che la vedo in un ruolo inedito, e un altrodi, la scrittrice e guru dell’ordine che aveva incanto tutti qualche anno fa con i suoi consigli di economia domestica. Ecco quindi la lista ditvadda non perdere. Si parte il 4con la seconda stagione di Control Z, teen drama messicano che segue le vicende di ...

Advertising

webmagazine24 : RT @Cesarone87: Caleb McLaughlin di Stranger Things sta aprendo la stagione 4 e dice che le trame saranno folli. Stranger Things è una seri… - Cesarone87 : Caleb McLaughlin di Stranger Things sta aprendo la stagione 4 e dice che le trame saranno folli. Stranger Things è… - red_arrow19 : @lecomteyami Moe Truax in Trinkets, serie da due stagioni, e Deena (non ricordo il cognome) nella trilogia horror F… - dumurin : Terminate le riprese della nuova serie fantasy-fiabesca di Netflix. - ugolinic : #outerbanks2 la serie perfetta per l'estate: 'Una caccia al tesoro ispirata a Indiana Jones' Ne abbiamo parlato co… -