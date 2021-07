Serena Rossi, quella commovente dedica di Barbareschi: non l’avrebbe fatto (Di venerdì 30 luglio 2021) Serena Rossi, amata e seguita artista, continua a stupire, ma quella volta è stato Barbareschi a lasciare lei senza parole: non l’avrebbe fatto S. Rossi, Fonte foto: GettyImagesAmatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione, Serena Rossi continua a stupire, ma qualche tempo fa, è stato Luca Barbareschi a lasciare lei senza parole: non l’avrebbe mai fatto. Come in tantissimi sicuramente già ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 luglio 2021), amata e seguita artista, continua a stupire, mavolta è statoa lasciare lei senza parole: nonS., Fonte foto: GettyImagesAmatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione,continua a stupire, ma qualche tempo fa, è stato Lucaa lasciare lei senza parole: nonmai. Come in tantissimi sicuramente già ...

Advertising

bemyperson_ : @greyscapshawj L'unica scelta giusta sarebbe stata serena rossi ma lei non l'ha capito e ha rifiutato - _starshineforju : Quanto rosico per il fatto che potevamo avere Serena Rossi nella parte di Rebecca, sarebbe stata perfetta e anche q… - shephrdamelia : @BlueFab_ sembra quasi che rebecca si sia trovata uno sugar daddy ?? come ti dicevano nei commenti, serena rossi ha… - ______Angelica_ : @BlueFab_ Eh esatto, ha la faccia da diciottenne da praticamente 10 anni. Io avrei scelto una Serena Rossi per dire - imnikkiheat : @popearazzi TI CAPISCO! e sono incazzatissima perché per me rebecca e jack erano serena rossi e luca argentero ?? -