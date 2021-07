Semifinale Djokovic-Zverev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Tokyo 2020 (Di venerdì 30 luglio 2021) Novak Djokovic e Alexander Zverev sono opposti nella Semifinale delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il serbo non ha ancora concesso un set in questa rassegna a cinque cerchi e punta a completare il Golden Slam. Prima però, tra gli ostacoli da superare, c’è quello rappresentato dal classe 1997 tedesco. La sfida va in scena nella giornata odierna di venerdì 30 luglio, come secondo incontro dalle ore 08.00 italiane sul campo centrale (dopo Khachanov-Carreno). L’incontro sarà visibile in diretta su Discovery+ (disponibile anche sulla piattaforma TIMVision, così come agli abbonati di Amazon Prime e ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Novake Alexandersono opposti nelladelle Olimpiadi di. Il serbo non ha ancora concesso un set in questa rassegna a cinque cerchi e punta a completare il Golden Slam. Prima però, tra gli ostacoli da superare, c’è quello rappresentato dal classe 1997 tedesco. La sfida va in scena nella giornata odierna di venerdì 30 luglio, come secondo incontro dalle ore 08.00 italiane sul campo centrale (dopo Khachanov-Carreno). L’incontro sarà visibile insu Discovery+ (disponibile anche sulla piattaforma TIMVision, così come agli abbonati di Amazon Prime e ...

Advertising

WeAreTennisITA : MENO DUE ???? ?? Niente e nessuno sembra poter fermare questo Novak Djokovic, che si sbarazza anche di Kei Nishikori c… - ginugiola : RT @SkySport: Olimpiadi di Tokyo, Djokovic batte Nishikori e vola in semifinale: ora c'è Zverev #SkySport #Tokyo2020 #Djokovic https://t.co… - infoitsport : Giochi Olimpici di Tokyo 2020: I risultati completi del Day 6. Anche A. Zverev in semifinale. Ora la sfida con Djok… - AndrewOfSaints : Djokovic mi fa morire comunque Ho scoperto ora che è in semifinale pure nel doppio misto, che animale - 4Tchat : RT @ilveggente_it: ?? #TENNIS #TOKYO2020 #Djokovic Vs #Zverev è una semifinale del torneo di tennis olimpico maschile di Tokyo 2020. Ecco t… -