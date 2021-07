Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. L’agenda macro odierna è fitta di appuntamenti e dominata principalmente dalle statistiche sulla crescita del secondo trimestre. Il PIL italiano è aumentato del 2,7% rispetto al trimestre precedente, mentre quello dell’Eurozona è salito del 2%. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,19. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.829 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,29%. Sui ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici die degli altri principali listini europei. L’agenda macro odierna è fitta di appuntamenti e dominata principalmente dalle statistiche sulla crescita del secondo trimestre. Il PIL italiano è aumentato del 2,7% rispetto al trimestre precedente, mentre quello dell’Eurozona è salito del 2%. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,19. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.829 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,29%. Sui ...

Ultime Notizie dalla rete : Segno meno Eni: utili e dividendo ai livelli pre - Covid Eni torna in utile, ai livelli pre - Covid. Il cane a sei zampe mette a segno un utile netto adjusted pari a 0,93 miliardi nel secondo trimestre e a 1,20 miliardi nel ... un miliardo e mezzo e meno ...

Democrazia Futura. "Semestre Bianco": che cos'è e come funziona ... e lo obbligherebbe a far uso di altri strumenti meno consoni al principio di sovranità popolare (... Il Presidente della Repubblica sotto il segno della flessibilità con un ruolo "a fisarmonica" Infatti,...

Dragon Ball Super Broly: Bardak rappresentato in perfetto stile della serie Z Bardak, uno dei personaggi più apprezzati e meno approfonditi dell'universo di Dragon Ball, è stato ritratto alla perfezione nello stile di Dragon Ball Z.

