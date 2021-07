Sebastian Vettel e Lewis Hamilton contro le leggi anti-gay di Orban (Di venerdì 30 luglio 2021) Alla vigilia del GP di Hungaroring, Lewis Hamilton si è schierato con la comunità Lgtbq ungherese, colpita da Orbán per la legge che limita o vieta ai giovani di essere esposti a contenuti omosessuali. Alla protesta si è unito anche Sebastian Vettel Sebastian Vettel in Ungheria sfoggia un casco molto speciale, con un arcobaleno carico di significato. Vettel ha scelto un modo concreto per dimostrare il proprio sostegno alla causa LGBTQ+ in un paese dove i diritti di queste categorie non sono rispettati. L’Ungheria sta facendo discutere per la legge anti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Alla vigilia del GP di Hungaroring,si è schierato con la comunità Lgtbq ungherese, colpita da Orbán per la legge che limita o vieta ai giovani di essere esposti a contenuti omosessuali. Alla protesta si è unito anchein Ungheria sfoggia un casco molto speciale, con un arcobaleno carico di significato.ha scelto un modo concreto per dimostrare il proprio sostegno alla causa LGBTQ+ in un paese dove i diritti di queste categorie non sono rispettati. L’Ungheria sta facendo discutere per la legge...

marixelenar : RT @elliebrix: il mondo ha bisogno di più persone come sebastian vettel - fenicelettrice : RT @simbaissad: in un mondo di Fognini, siate Lewis Hamilton e Sebastian Vettel al #HungarianGP - xitsgiuliax : RT @ansiogenaaf: pausa da tirocinio solo per ricordarvi che Sebastian Vettel è la persona migliore al mondo e che io sono super fiera di ti… - vpervino : RT @Crick_Crok: altro che scarpe di carlotta io voglio le scarpe arcobalenate di Sebastian Vettel - zipavelo : RT @simbaissad: in un mondo di Fognini, siate Lewis Hamilton e Sebastian Vettel al #HungarianGP -

Ultime Notizie dalla rete : Sebastian Vettel F1, a Verstappen le prime libere del GP d'Ungheria, la Ferrari c'è ...5 8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.911 4 9 Lando NORRIS McLaren+1.094 3 10 Lance STROLL Aston Martin+1.200 4 11 Esteban OCON Alpine+1.210 4 12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.215 2 13 Sebastian VETTEL ...

F1, Sebastian Vettel in Ungheria con il casco arcobaleno a sostegno della comunità LGBTQ+ Sebastian Vettel in Ungheria sfoggia un casco molto speciale, con un arcobaleno carico di significato . Vettel ha scelto un modo concreto per dimostrare il proprio sostegno alla causa LGBTQ+ in un ...

Sebastian Vettel dopo la gara pulisce gli spalti di Silverstone dai rifiuti eHabitat Netflix, un docufilm su Schumacher. A partire dal 15 settembre su Netflix sarà disponibile un documentario sul sette volte campione del mondo di Formula 1, che vanta il sostegno della famiglia del pilota ...

Michael Schumacher: belle notizie da Netflix Netflix presenterà in anteprima “Schumacher”, un documentario su Michael Schumacher il 15 settembre, come annunciato dalla piattaforma tramite il suo account Twitter. È il primo documentario che ha il ...

...5 8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.911 4 9 Lando NORRIS McLaren+1.094 3 10 Lance STROLL Aston Martin+1.200 4 11 Esteban OCON Alpine+1.210 4 12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.215 2 13...in Ungheria sfoggia un casco molto speciale, con un arcobaleno carico di significato .ha scelto un modo concreto per dimostrare il proprio sostegno alla causa LGBTQ+ in un ...A partire dal 15 settembre su Netflix sarà disponibile un documentario sul sette volte campione del mondo di Formula 1, che vanta il sostegno della famiglia del pilota ...Netflix presenterà in anteprima “Schumacher”, un documentario su Michael Schumacher il 15 settembre, come annunciato dalla piattaforma tramite il suo account Twitter. È il primo documentario che ha il ...