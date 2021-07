Se il capo del Pentagono ci ricorda cosa vuol dire Alleanza. Scrive il gen. Camporini (Di venerdì 30 luglio 2021) Le parole del generale Lloyd Austin, segretario alla Difesa degli Stati Uniti, lasciano ben poco spazio alle interpretazioni e ai distinguo: sono le parole chiare di chi ha una solida cultura militare e non è abituato ai bizantinismi di certa politica, comuni soprattutto nella parte orientale della comunità transatlantica. Sono concetti e parole peraltro non nuovi e che non devono sorprendere, in quanto si collocano nel chiaro solco della politica estera americana che, al di là dei toni (iperbolici e irritanti quelli dell’amministrazione Trump) mantiene una continuità bipartisan che alcuni paesi europei dovrebbero prendere a modello. Che ha detto, dunque, Austin? Ha detto che ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 luglio 2021) Le parole del generale Lloyd Austin, segretario alla Difesa degli Stati Uniti, lasciano ben poco spazio alle interpretazioni e ai distinguo: sono le parole chiare di chi ha una solida cultura militare e non è abituato ai bizantinismi di certa politica, comuni soprattutto nella parte orientale della comunità transatlantica. Sono concetti e parole peraltro non nuovi e che non devono sorprendere, in quanto si collocano nel chiaro solco della politica estera americana che, al di là dei toni (iperbolici e irritanti quelli dell’amministrazione Trump) mantiene una continuità bipartisan che alcuni paesi europei dovrebbero prendere a modello. Che ha detto, dunque, Austin? Ha detto che ...

