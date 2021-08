Scuola, il piano del governo per l’addio alla Dad: aule con le finestre aperte e ginnastica senza mascherine (Di venerdì 30 luglio 2021) Lezioni in presenza anche senza il metro di distanza, possibilità di spezzare le classi, 112.000 docenti assunti fino al 30 dicembre. Così il governo vuole affrontare l'anno scolastico 2021-2022 Leggi su repubblica (Di venerdì 30 luglio 2021) Lezioni in preancheil metro di distanza, possibilità di spezzare le classi, 112.000 docenti assunti fino al 30 dicembre. Così ilvuole affrontare l'anno scolastico 2021-2022

Advertising

davidefaraone : Sulla scuola il governo mette in campo le misure che proponiamo da tempo: didattica in presenza, green pass per il… - MIsocialTW : Via libera, ieri, in Consiglio dei Ministri, al pacchetto di norme per la riapertura della #scuola in presenza. Il… - fattoquotidiano : NIENTE DI NUOVO SOTTO IL SOLE Il nuovo piano scuola, targato Patrizio Bianchi, è la copia edulcorata di quello dell… - larcisiciliano : ??6 agosto - Molti italiani hanno dovuto attendere ke il governo varasse il Green Pass obbligatorio x gli operatori… - ProDocente : La scuola che comunica con il mondo esterno: chi deve fare cosa e con quali mezzi. Un esempio di Piano -