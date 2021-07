Scuola, il piano Bianchi “copia” Azzolina e ha paura di nominare la didattica a distanza (Di venerdì 30 luglio 2021) Il piano Scuola elaborato dal ministero dell’Istruzione guidato da Patrizio Bianchi punta tutto sul rientro in classe in presenza di docenti e alunni, evitando persino di nominare l’ormai famosa didattica a distanza (DaD) e affidando agli istituti compiti per cui non hanno le competenze, senza intervenire sui problemi cronici come le classi pollaio. Nel documento non si cita quasi mai la DaD – se non una sola volta per l’inclusione scolastica degli “studenti con patologie gravi o immunodepressi” – come se il ritorno in presenza fosse assicurato. Eppure, stando almeno a presidi e sindacati, ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 luglio 2021) Ilelaborato dal ministero dell’Istruzione guidato da Patriziopunta tutto sul rientro in classe in presenza di docenti e alunni, evitando persino dil’ormai famosa(DaD) e affidando agli istituti compiti per cui non hanno le competenze, senza intervenire sui problemi cronici come le classi pollaio. Nel documento non si cita quasi mai la DaD – se non una sola volta per l’inclusione scolastica degli “studenti con patologie gravi o immunodepressi” – come se il ritorno in presenza fosse assicurato. Eppure, stando almeno a presidi e sindacati, ...

