Scoperta italiana su cancro cervello bimbi apre strada a nuova terapia (Di venerdì 30 luglio 2021) E' il tumore cerebrale maligno più diffuso in età pediatrica. E un team di scienziati italiani apre la strada a una nuova speranza per la sua cura. Obiettivo: togliergli le gambe su cui corre, frenarne la crescita, agire sul meccanismo che fa proliferare le cellule maligne e alimenta il medulloblastoma, questo il nome del nemico. A scoprire il meccanismo che scatena la forma più aggressiva di questa malattia sono stati ricercatori dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, in collaborazione con le università di Tor Vergata e Sapienza di Roma e di Trento. Sulla base di questa Scoperta, gli studiosi hanno poi ...

