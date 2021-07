Schira | Petagna ha tanto mercato | questa è l' intenzione del Napoli

(Di venerdì 30 luglio 2021) L'esperto di calcio, Nicolò, è intervenuto ai microfoni di “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio e ha parlato di alcune novità riguardanti ildel. Tra i nomi di cui si è parlato, c'è stato anche quello di Andrea, attaccante azzurro con diverse squadre estimatrici in Serie A. "ha del, piaceal Torino se dovesse andare via Belotti. Il, però, non ha tuttadi privarsene considerando le diverse competizioni che ...

Ultime notizie calcio Napoli - Nicolò, giornalista ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni de 'Il Sogno Nel Cuore' su 1 Station Radio: "Insigne? Per questa stagione resta al Napoli. Invece, per la prossima, con il contratto in scadenza è una partita aperta, anche perché c'è distanza sulle ... Negli ultimi giorni diverse voci di mercato hanno parlato di un possibile interesse del Torino per Andrea Petagna in caso dio partenza di Andrea Belotti. Del possibile interesse dei granata per ...