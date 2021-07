Scherma | Marco Fichera | “Questa squadra ha dato tutto Accettiamo le critiche | nonostante un arbitraggio folle”

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 luglio 2021) La delusione è tanta in casa Italia dopo l’eliminazione ai quarti di finale della prova adi spada maschile. Gli azzurri sono stati battuti dalla Russia al termine di una sfida che ha lasciato anche qualche strascico polemico per la gestione arbitrale., intervistato dalla Gazzetta dello Sport, però, non trova scuse e analizza la sconfitta: “Non è possibile e non è neanche giusto ad addossare tutte le responsabilità ad una gestione arbitrale, anche se a mio modo di vedere. Oggi ci dobbiamo solo leccarci le ferite, prenderci lee andare avanti”. Lo spadista siciliano ...