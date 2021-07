Scherma, Enrico Garozzo è furioso: “Un finale di Olimpiadi così nemmeno nei peggiori incubi. Match indirizzato, tre situazioni lampanti” (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo qualche ora dalla fine dell’altro tabellone, quello che non avrebbe mai voluto vedere, Enrico Garozzo si sfoga. Ed è un attacco durissimo, quello che lancia dal proprio profilo Facebook: sotto accusa la gestione arbitrale della sfida con la Russia (Comitato Olimpico). Questo il messaggio integrale: “nemmeno nei peggiori incubi avrei potuto immaginare un finale così per questa Olimpiade di Tokyo 2020. Abbiamo perso, e quindi è giusto prendersi tutte le critiche, accettarle, fare un esame di coscienza e andare avanti. Questo è lo sport! Si viene osannati quando si ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo qualche ora dalla fine dell’altro tabellone, quello che non avrebbe mai voluto vedere,si sfoga. Ed è un attacco durissimo, quello che lancia dal proprio profilo Facebook: sotto accusa la gestione arbitrale della sfida con la Russia (Comitato Olimpico). Questo il messaggio integrale: “neiavrei potuto immaginare unper questa Olimpiade di Tokyo 2020. Abbiamo perso, e quindi è giusto prendersi tutte le critiche, accettarle, fare un esame di coscienza e andare avanti. Questo è lo sport! Si viene osannati quando si ...

