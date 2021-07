Scarlett Johansson fa causa alla Disney perché Black Widow è finito in tv (Di venerdì 30 luglio 2021) Ha tutta l’aria di essere una questione di principio. Oltre che di soldi. Di milioni di dollari. Ben 50. Tanti ne ha chiesti Scarlett Johansson alla Disney. Rea, secondo l’attrice, di aver violato il contratto firmato per il film Black Widow. Uscito con un anno di ritardo nei cinema di tutto il mondo a inizio luglio. E pochi giorni dopo reso disponibile anche nel bouquet del servizio di streaming di Disney +. Ma cosa è successo davvero? perché Scarlett Johansson ha fatto causa alla ... Leggi su amica (Di venerdì 30 luglio 2021) Ha tutta l’aria di essere una questione di principio. Oltre che di soldi. Di milioni di dollari. Ben 50. Tanti ne ha chiesti. Rea, secondo l’attrice, di aver violato il contratto firmato per il film. Uscito con un anno di ritardo nei cinema di tutto il mondo a inizio luglio. E pochi giorni dopo reso disponibile anche nel bouquet del servizio di streaming di+. Ma cosa è successo davvero?ha fatto...

Advertising

Corriere : Scarlett Johansson fa causa alla Disney per l’uscita in streaming di «Black Widow» - katnabriar : RT @newtlark: a scarlett johansson agora: - emptywalletcat : RT @perchetendenza: 'Disney': Perché Scarlett Johansson ha fatto causa alla Walt Disney Co. per l'uscita in streaming del film Black Widow… - _mikaadematteis : RT @hallefkinglujah: *scarlett johansson esiste* io: - ferwxn : RT @newtlark: a scarlett johansson agora: -