Scarlett Johansson fa causa alla Disney per la pubblicazione in streaming della Vedova Nera

Come riportato da molti giornali nel mondo, il team di legali di Scarlett Johansson ha intentato una causa alla Disney. Gli avvocati che operano per conto dell'attrice sostengono che la Disney "ha violato il suo contratto" e gli accordi stipulati quando ha autorizzato la distribuzione del film nelle sale e su Disney Plus allo stesso tempo.

