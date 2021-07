Scarlett Johansson fa causa alla Disney per il film Black Widow: “Accordo violato”. L’azienda replica così (Di venerdì 30 luglio 2021) Scarlett Johansson è la protagonista di Black Widow, il film basato sul personaggio di Natasha Romanoff dei fumetti Marvel Comics. Secondo il Wall Street Journal, l’attrice ha fatto causa alla Disney. Il motivo? Il suo contratto sarebbe stato violato con l’uscita in contemporanea del film sia nelle sale cinematografiche che sulla piattaforma streaming Disney+. Nell’azione legale l’attrice sostiene che gli accordi con la Marvel Entertainment prevedevano l’uscita in sala esclusiva e il suo compenso era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021)è la protagonista di, ilbasato sul personaggio di Natasha Romanoff dei fumetti Marvel Comics. Secondo il Wall Street Journal, l’attrice ha fatto. Il motivo? Il suo contratto sarebbe statocon l’uscita in contemporanea delsia nelle sale cinematografiche che sulla piattaforma streaming+. Nell’azione legale l’attrice sostiene che gli accordi con la Marvel Entertainment prevedevano l’uscita in sala esclusiva e il suo compenso era ...

Advertising

Corriere : Scarlett Johansson fa causa alla Disney per l’uscita in streaming di «Black Widow» - LaStampa : “Black Widow” esce in contemporanea in sala e streaming, Scarlett Johansson fa causa alla Disney - katia61802429 : RT @drunkofweasleys: Scarlett Johansson è da anni l’esempio lampante del Gender Pay Gap, perché nel 2019 è diventata l’attrice più pagata a… - folkthebrave : RT @newtlark: a scarlett johansson agora: - LaCasaDeiSogni6 : RT @yleniaindenial1: Scarlett Johansson non solo merita di vincere la causa contro Disney+ dopo che questi ultimi hanno avuto la scellerata… -