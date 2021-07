Scarlett Johansson fa causa alla Disney (per Black Widow)

(Di venerdì 30 luglio 2021) Potrebbe essere preludio di un divorzio la causa intentata da Scarlett Johansson contro la Disney. L’attrice, che per il Topolino è tornata ad interpretare Black Widow, ha trascinato gli Studios in tribunale, perché colpevoli – a suo dire – di non aver rispettato i termini contrattuali. La Marvel Entertainment, cioè, avrebbe sottoscritto con la Johansson un contratto in cui il compenso di questa sarebbe stato determinato in larga parte dalla performance cinematografica della pellicola: più redditizio fosse stato il film una volta uscito in sala, più avrebbe guadagnato la Johansson. Che, però, si è trovata a fare i conti con un’uscita ibrida.

