Scarlett Johansson fa causa alla Disney: ecco cosa è successo (Di venerdì 30 luglio 2021) Scarlett Johansson, l’attrice del nuovo film Black Widow ha fatto causa alla Disney, ha affermato che le era stata promessa l’uscita cinematografica esclusiva. Scarlett Johansson, fa causa alla Disney per non aver onorato il contratto esclusivo (Screenshot)Dopo che il film è stato inserito nella piattaforma streaming Disney+, secondo l’attrice sia la Disney che la Marvel hanno violato il contratto stipulato in precedenza. L’attrice che interpreta Black Widow ha iniziato ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 luglio 2021), l’attrice del nuovo film Black Widow ha fatto, ha affermato che le era stata promessa l’uscita cinematografica esclusiva., faper non aver onorato il contratto esclusivo (Screenshot)Dopo che il film è stato inserito nella piattaforma streaming+, secondo l’attrice sia lache la Marvel hanno violato il contratto stipulato in precedenza. L’attrice che interpreta Black Widow ha iniziato ...

Advertising

LaStampa : “Black Widow” esce in contemporanea in sala e streaming, Scarlett Johansson fa causa alla Disney - Kellyfa99 : RT @drunkofweasleys: Kevin Feige è dalla parte di Scarlett Johansson e pare che anche Emma Stone stia considerando di prendere azioni simil… - usernm_twt : RT @drunkofweasleys: Kevin Feige è dalla parte di Scarlett Johansson e pare che anche Emma Stone stia considerando di prendere azioni simil… - MagiCath98 : RT @hallefkinglujah: tweet di apprezzamento per scarlett johansson in 'la verità è che non gli piaci abbastanza' - arevenclawbitch : RT @drunkofweasleys: Kevin Feige è dalla parte di Scarlett Johansson e pare che anche Emma Stone stia considerando di prendere azioni simil… -