Scarlett Johansson fa causa a Disney per la distribuzione di Black WidowHDblog.it (Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo i suoi avvocati, Scarlett Johansson avrebbe potuto guadagnare fino a 50 milioni di dollari extra qualora non fosse uscito su Disney PlusRead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo i suoi avvocati,avrebbe potuto guadagnare fino a 50 milioni di dollari extra qualora non fosse uscito suPlusRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Corriere : Scarlett Johansson fa causa alla Disney per l’uscita in streaming di «Black Widow» - LaStampa : “Black Widow” esce in contemporanea in sala e streaming, Scarlett Johansson fa causa alla Disney - bennifrusone : RT @perchetendenza: 'Disney': Perché Scarlett Johansson ha fatto causa alla Walt Disney Co. per l'uscita in streaming del film Black Widow… - ronarchivx : RT @newtlark: a scarlett johansson agora: - Agenzia_Ansa : RT @ANSA_Lifestyle: #ScarlettJohansson fa causa alla Disney per #BlackWidow. Secondo l'attrice il suo contratto è stato violato con l'uscit… -