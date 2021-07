Scarlett Johansson, è bufera con la Disney: scatta la causa, il motivo (Di venerdì 30 luglio 2021) Scarlett Johansson è in rotta di collisione con la Disney. Una divergenza negli accordi ha spinto la donna ad andare in tribunale. La star fa causa alla nota casa d’animazione (Getty Images)Il pubblico l’ha ammirata nel recente spin-off di Black Widow, nel quale è l’indiscussa protagonista. Recentemente l’attrice ha però scioccato i fan ed il mondo dello spettacolo. Come anticipato dal Wall Street Journal la star internazionale avrebbe intenzione di muovere un’azione legale nei confronti della Disney. Leggi anche-> Lorella Cuccarini a ruota libera su Maria De Filippi: “Ve lo ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 30 luglio 2021)è in rotta di collisione con la. Una divergenza negli accordi ha spinto la donna ad andare in tribunale. La star faalla nota casa d’animazione (Getty Images)Il pubblico l’ha ammirata nel recente spin-off di Black Widow, nel quale è l’indiscussa protagonista. Recentemente l’attrice ha però scioccato i fan ed il mondo dello spettacolo. Come anticipato dal Wall Street Journal la star internazionale avrebbe intenzione di muovere un’azione legale nei confronti della. Leggi anche-> Lorella Cuccarini a ruota libera su Maria De Filippi: “Ve lo ...

