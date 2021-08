Scarlett Johansson contro Disney per Black Widow

(Di venerdì 30 luglio 2021)– L’attrice porterà in tribunaleper aver distribuitosia in sala sia su+, facendole perdere i guadagni al botteghino– La distribuzione dei nuovi film sia in streaming sia in sala è una mossa che ha preso piede nell’ultimo anno per far fronte alla prolungata chiusura di diversi cinema e massimizzarne il profitto anche in un periodo come quello che stiamo vivendo attualmente. Non tutti, però, ...

La notizia cheha intentato una causa contro la Disney dopo che quest'ultima ha deciso di lanciare Black Widow in contemporanea al cinema e in streaming ha destato scalpore in tutta Hollywood, ...Diversi altri attori che hanno recitato in film Disney stanno prendendo in considerazione azioni legali dopo la notizia della causa di. Diversi attori Disney stanno prendendo in considerazione azioni legali in seguito alla notizia del caso diriguardo a Black Widow . Il film solista funge da ...L’attrice Scarlett Johansson: "Black Widow doveva essere proiettato solo in sala, così ho perso 50 milioni". La replica: accusa penosa in tempo di Covid ...Un'altra critica alla società di distribuzione è arrivata dalla agenzia Creative Artist Agency per aver pubblicato il cachet dell'attrice. Variety riporta l'opinione anomina di un agente di Hollywood ...