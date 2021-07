Scarcerato mandante omicidio Don Diana, il fratello Emilio: “Ingiusto. Non perdono un assassino” (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Fa discutere la seconda scarcerazione eccellente in un anno tra le file del clan dei Casalesi: dopo quella di Pasquale Zagaria, “mente economica del clan”, poi tornato in cella e libero definitivamente dal febbraio scorso. Due giorni fa è stato Scarcerato per gravi motivi di salute l’ex boss 71enne dei Casalesi Nunzio De Falco, in carcere da 24 anni per due ergastoli, uno dei quali perché riconosciuto mandante del delitto di Don Giuseppe Diana, il sacerdote ucciso il 19 marzo 1994 perché aveva incitato la cittadinanza a reagire al potere arrogante della cosca. Il killer Peppe Quadrano, mandato da De ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Fa discutere la seconda scarcerazione eccellente in un anno tra le file del clan dei Casalesi: dopo quella di Pasquale Zagaria, “mente economica del clan”, poi tornato in cella e libero definitivamente dal febbraio scorso. Due giorni fa è statoper gravi motivi di salute l’ex boss 71enne dei Casalesi Nunzio De Falco, in carcere da 24 anni per due ergastoli, uno dei quali perché riconosciutodel delitto di Don Giuseppe, il sacerdote ucciso il 19 marzo 1994 perché aveva incitato la cittadinanza a reagire al potere arrogante della cosca. Il killer Peppe Quadrano, mandato da De ...

